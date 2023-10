V noveli o delovnih razmerjih še ena neusklajena rešitev - krajši delovni čas za žrtve nasilja

Ljubljana, 20. oktobra - Vlada je na dopisni seji v predlog novele zakona o delovnih razmerjih vključila dodatne spremembe s področja zaščite žrtev nasilja v družini, in sicer možnost sklenitve krajšega delovnega časa. Delodajalci opozarjajo, da so tudi ti ukrepi neusklajeni in da so v predlog novele prišli mimo pogajanj na željo nevladnikov, med njimi Inštituta 8. marec.