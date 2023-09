Knjižnici Poljane in Nove Poljane s ponedeljkom v selitev

Ljubljana, 24. septembra - Enoti Mestne knjižnice Ljubljana (MKL) Poljane in Nove Poljane bosta s ponedeljkom zaprti. Kot so sporočili iz MKL, bodo obe enoti preselili ter združili na novi lokaciji v Centru Rog, kjer bodo knjižnico predvidoma odprli konec oktobra. V času selitve naročanje in rezervacija gradiva iz omenjenih knjižnic ne bo mogoča.