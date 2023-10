Z odprtjem razstave se postopoma odpira Center Rog

Ljubljana, 26. oktobra - Z drevišnjim odprtjem fotografske razstave avtorjev Branka Čeaka in Jureta Horvata o preobrazbi nekdanje tovarne Rog v kreativno in družabno središče se v Ljubljani postopoma odpira Center Rog. Ob odprtju skupščina neuporabnikov centra Rog napoveduje protest zaradi domnevno spornega občinskega ravnanja pri gradnji in delitvi prostorov v Rogu.