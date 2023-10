Danes javna predstavitev mnenj o vrtcih in razvoju predšolske vzgoje

Ljubljana, 26. oktobra - Skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033 danes na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani organizira javno predstavitev mnenj o vrtcih in razvoju predšolske vzgoje v Sloveniji. Na dogodku se bodo pogovarjali tudi o deležu otrok, vključenih v vrtec, in normativih za zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje.