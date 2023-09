Javna predstavitev predlogov za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja

Ljubljana, 25. septembra - Skupina za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033 je danes na ljubljanski pedagoški fakulteti pripravila javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov za ustvarjanje varnega in spodbudnega učnega okolja za optimalen razvoj posameznika. Namen dogodka je soočiti strokovne poglede kot izhodišče za pripravo programa.