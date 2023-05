Vlada v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt spodbujanja inovacij v izobraževanju

Ljubljana, 30. maja - Vlada je v načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrstila nov projekt Erasmus - Spodbujanje inovacij v izobraževanju. Namen projekta je vzpodbuditi razvoj inovacij prek aplikativnih raziskav in graditi sistem, s katerim se lahko naslavlja svetovne izzive in priložnosti, tako na regionalni kot na ravni EU, so sporočili z vlade.