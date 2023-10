Bobnar: Predsednik vlade je od mene zahteval nedopustna ravnanja

Ljubljana, 23. oktobra - Pred preiskovalno komisijo, ki preiskuje nedopustno politično vmešavanje v delo policije in drugih pristojnih državnih organov, je stopila nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Ponovno je izpostavila, da je bila deležna političnih pritiskov s strani predsednika vlade Roberta Goloba, ki so kasneje vodili do njenega odstopa.