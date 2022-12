Bivša ministrica Bobnar: Delovala sem v skladu s prisego, dano ob imenovanju

Ljubljana, 14. decembra - DZ se je danes seznanil z odstopom Tatjane Bobnar, s čimer ji je prenehala funkcija ministrice za notranje zadeve. V obrazložitvi odstopa v DZ je izpostavila, da je sleherni dan delovala v skladu z zaprisego, ki jo je dala pred pol leta. "Moje vrednote in načela so vseskozi isti in se tudi v zadnjem mesecu niso spremenili," je dejala.