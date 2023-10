Park izbrisanih bo opomin na nezakonit izbris skoraj 25.700 pripadnikov nekdanje SFRJ

Ljubljana, 23. oktobra - Spomin na trpljenje in skrbi, ki jih je izbris iz registra stalnega prebivalstva povzročil skoraj 25.700 pripadnikom nekdanje SFRJ, bo ta teden spet živ. Na dvorišču nekdanje tovarne Rog bodo v torek odprli Park izbrisanih in razgrnili obeležje v njihov spomin. Hkrati bo v nedeljo minilo 20 let od sprejetja t. i. tehničnega zakona o izbrisanih.