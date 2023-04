V Mariboru razstava Amnesty International Slovenije o izbrisanih

Maribor, 7. aprila - V razstavišču artKIT v Mariboru danes odpirajo razstavo 31 let s(r)amote, ki jo je organizacija Amnesty International Slovenije (AIS) postavila v spomin na izbris in boj izbrisanih za popravo krivic. "Razstava je poklon pogumu in neomajni vztrajnosti izbrisanih," so sporočili iz organizacije.