Pahor se je v imenu države opravičil izbrisanim, ti opozarjajo, da krivice še niso odpravljene

Ljubljana, 25. februarja - Predsednik republike Borut Pahor se je izbrisanim danes opravičil "za neustavno dejanje izbrisa iz registra stalnega prebivališča, za kršenje človekovih pravic in vse krivice ter trpljenje", ki ga je njim in njihovim družinam povzročilo to dejanje. Predstavniki izbrisanih so gesto pozdravili, opozarjajo pa, da vse krivice še niso odpravljene.