V sojenju Pilingerju in Novaku zaslišali Pilingerjevo nekdanjo partnerko

Novo mesto, 23. oktobra - Na novomeškem sodišču so nadaljevali sojenje Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, obtoženima umora Sabostjana Kovačiča v Brezjah pri Novem mestu oz. pomoči pri tem. Zaslišali so tudi Pilingerjevo nekdanjo partnerko, ki ga je v izpovedbi razbremenila. Je pa spremenila nekatere izjave iz preiskave, zato so jo soočili s kriminalistom, ki jo je zaslišal.