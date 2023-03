Novomeščanu Muhiču po priznanju krivde 18 let zapora

Novo mesto, 23. marca - Na novomeškem okrožnem sodišču so danes začeli in zaključili sojenju Gregorju Muhiču, ki ga je obtožnica bremenila umora žene novembra lani. Še pred sojenjem je Muhič s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, ki ga je sodišče sprejelo. Muhič bo glede na sporazum za zapahi 18 let.