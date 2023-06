V sojenju Pilingerju in Novaku zaslišali več prič iz naselja Brezje

Novo mesto, 28. junija - Na novomeškem okrožnem sodišču so z zaslišanjem prič nadaljevali sojenje Mirku Pilingerju in Dejanu Novaku, ki ju obtožnica bremeni umora 22-letnega Sabostjana Kovačiča v romskem naselju Brezje pri Novem mestu oz. pomoči pri tem. Večina prič je povedala, da je slišala več strelov, nekatere so za streljanje tudi posredno obremenile Pilingerja.