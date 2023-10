V Franciji zaradi varnostnih groženj znova evakuirali letališča

Pariz, 20. oktobra - Zaradi groženj s podtaknjenimi bombami, ki so se doslej izkazale za lažne, je bil danes v Franciji že tretji dan zapored moten letalski promet. Potem ko je grožnje prejelo 14 letališč, med katerimi ni bilo mednarodnih, so jih danes tri začasno evakuirali. Že petič od sobote pa so evakuirali tudi Versajsko palačo, poročajo tuje tiskovne agencije.