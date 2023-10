Upravljanje Vintgarja in drugih naravnih vrednot pod drobnogledom Evropske komisije

piše Tinkara Zupan

Gorje, 22. oktobra - Na Občini Gorje že več let pozivajo državo, naj uredi upravljanje soteske Vintgar s podelitvijo koncesije in tako zadevo uskladi z državnimi in evropskimi predpisi. Ker se to še vedno ni zgodilo, so zadevo prijavili Evropski komisiji. Za ureditev zadev si prizadevata tudi sedanji upravljalec Turistično društvo Gorje in javni zavod TNP.