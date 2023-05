V Gorjah skrb za obratovanje pošte prevzelo turistično društvo

Gorje, 13. maja - Turistično društvo Gorje, ki skupaj s svojo novoustanovljeno družbo Soteska upravlja s sotesko Vintgar, odslej skrbi tudi za gorjansko pošto. S tem so želeli v društvu preprečiti, da bi tudi Gorje sledile usodi številnih drugih manjših krajev, v katerih je Pošta Slovenija zaprla svoje poslovalnice in so ostali brez pošte.