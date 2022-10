Okoljski minister na obisku Gorenjske o upravljanju naravnih vrednot

Gorje, 14. oktobra - Minister za okolje in prostor Uroš Brežan je danes obiskal Gorje in Bled, kjer se je s predstavniki lokalnih skupnosti in upravljalcev pogovarjal o upravljanju naravnih vrednot. Gre za sistemsko reševanje odprtih vprašanj določanja nosilne zmogljivosti, vstopnin in njihove porabe. Posebej pa je bilo govora o soteski Vintgar.