Prehod Rafa naj bi v petek odprli

Kairo, 19. oktobra - Mejni prehod Rafa med Egiptom in Gazo se bo v skladu z napovedmi odprl v petek, danes poroča egiptovska televizija, ki je blizu tamkajšnji vladi. Glede na pretekle izkušnje pa generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus zaenkrat ostaja zadržan do te napovedi, poročajo tuje tiskovne agencije.