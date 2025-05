V Gazi kaos ob odprtju centra za razdeljevanje pomoči

Gaza, 27. maja - Odprtje novega centra za razdeljevanje pomoči organizacije Gaza Humanitarian Foundation (GHF) v Rafi je danes minilo kaotično. Sestradani Palestinci so razgrabili pakete s pomočjo, izraelske sile pa so ob tem sprožile več opozorilnih strelov. Združeni narodi so izrazili zgroženost nad temi prizori.