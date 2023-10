Tel Aviv, 18. oktobra - Izrael bo dovolil dostavo humanitarne pomoči v Gazo iz Egipta, so danes sporočili iz kabineta izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Kot so pojasnili po poročanju tujih tiskovnih agencij, bodo sicer v palestinsko enklavo, za katero so uvedli popolno blokado, dovolili le dostavo hrane, vode in zdravil.