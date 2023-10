Evropski poslanci v razpravi o pripravah na vrh EU izpostavili migracije in terorizem

Strasbourg, 18. oktobra - Poslanci Evropskega parlamenta so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu predstavili svoja pričakovanja pred prihajajočim vrhom EU, ki bo potekal konec oktobra v Bruslju. Glavna tema so bile migracije, razpravo pa je zaznamoval tudi nedavni strelski napad v Bruslju in trenutno dogajanje v svetu, predvsem na Bližnjem vzhodu.