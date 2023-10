Evropski parlament danes o dogajanju na Bližnjem vzhodu in pripravah na vrh EU

Strasbourg, 18. oktobra - Poslanci evropskega parlamenta bodo danes s predstavniki Sveta EU in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o dogajanju v Izraelu in Gazi, v četrtek pa bodo glasovali o resoluciji na to temo. Poleg tega bodo izrazili svoja pričakovanja pred vrhom EU, ki bo potekal konec oktobra.