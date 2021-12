Ljubljana, 9. decembra - Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu letos razpisuje 20. nagradni natečaj za diplomske, magistrske in doktorske naloge s področja Slovencev v zamejstvu in po svetu. Na letošnjem natečaju bodo upoštevana dela, ki so jih zagovarjali v obdobju od 1. januarja do 31. decembra letos. Prijave urad sprejema do 28. februarja prihodnje leto.

Kot so danes še sporočili z omenjenega urada, bodo najboljša tri dela s področja zamejstva in tri dela s področja izseljenstva prejela denarno nagrado, in sicer prvo nagrado v višini 800 evrov, drugo nagrado v višini 600 evrov in tretjo nagrado v višini 400 evrov.

Na natečaje urada je doslej prispelo že več kot 350 zaključnih del diplomantov, magistrantov in doktorantov različnih študijskih smeri, ki so raziskovali delovanje in življenje slovenskih skupnosti v zamejstvu in po svetu.

Celotno besedilo nagradnega natečaj je na voljo na povezavi sta.si/qcIHs9.

Dodatna pojasnila in informacije pa na telefonski številki +386 1 230 80 18 ali prek elektronske pošte: pr.urad.slovenci@gov.si.

Zunaj Slovenije živi okoli pol milijona Slovencev in njihovih potomcev. Slovenski rojak, ki živijo v vseh štirih sosednjih, kot tudi mnogih drugih državah na vseh celinah, so organizirani v številna društva, obiskujejo slovenske šole, izdajajo časopise, revije, knjige in druge publikacije, slovenske pesmi prepevajo v zborih, se vrtijo v folklornih skupinah ter na številne druge načine ohranjajo slovensko identiteto in zavest o svojih koreninah.