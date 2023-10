Krajani Šmartnega na Pohorju prav tako proti postavitvi vetrnih elektrarn na Pohorju

Slovenska Bistrica, 16. oktobra - Potem ko so se že v dveh od treh bistriških krajevnih skupnostih, ki ležijo na Pohorju, na Tinju in na Keblju, izrekli proti načrtovani postavitvi vetrnih elektrarn na Pohorju, so v nedeljo enak sklep sprejeli še na zboru krajanov v Šmartnem na Pohorju. Sklep je bil sprejet soglasno, so sporočili iz civilne iniciative proti vetrnicam.