Investitorji predstavili projekt vetrnic na Pohorju, krajani protestirali

Slovenska Bistrica, 28. septembra - Predstavniki družbe Energija na veter, ki načrtuje investicijo v 56 vetrnih elektrarn na Pohorju, so skupaj s strokovnjaki, ki so presojali morebitne vplive na okolje, danes na Treh kraljih predstavili projekt. Tja so povabili tudi župana Slovenske Bistrice in Ruš, ki ju ni bilo, se je pa pred dogodkom zbralo nekaj deset nasprotnikov projekta.