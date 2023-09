Ruška občina vetrnicam na Pohorju napoveduje negativno mnenje

Ruše, 4. septembra - Ruški svetniki so na redni seji, tako kot že junija, soglasno zavrnili možnost umeščanja vetrnih elektrarn na Pohorju in kablovoda, ki bi ga speljali na območju ruške občine. Danes so se sicer seznanili z osnutkom mnenja, ki ga mora občina državi dostaviti do 18. septembra in bo po besedah županje Urške Repolusk verjetno negativno.