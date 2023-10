Palestinci tudi po izteku roka množično bežijo s severa Gaze

pripravila Simona Grmek

Tel Aviv/Gaza/Bejrut/New York, 14. oktobra - Prebivalci Gaze tudi po izteku 24-urnega roka za evakuacijo, ki ga je izraelska vojska izdala v petek in nato podaljšala do danes, množično bežijo na jug območja pred napovedano kopensko ofenzivo. Iz Gaze medtem poročajo o novih izraelskih napadih, narašča pa tudi število mrtvih in ranjenih, med katerimi so tudi Palestinci, ki bežijo z območja.