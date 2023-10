Tudi odbor DZ za izobraževanje skozi predlog proračunov za prihodnji dve leti

Ljubljana, 13. oktobra - S predlogoma proračunov za prihodnji dve leti se je seznanil tudi odbor DZ za izobraževanje, znanost in mladino. Po pojasnilih predstavnikov pristojnih ministrstev se sredstva za področje šolstva in znanosti v primerjavi z rebalansom letošnjega proračuna povečujejo. Poslanci SDS pa so pozvali k spodbudam za deficitarne poklice, tudi učiteljskega.