Izraelska vojska napadla letališči v Damasku in Alepu

Damask, 12. oktobra - Izraelska vojska je danes napadla letališči v Damasku in Alepu, ki trenutno zaradi poškodb ne obratujeta, so poročali sirski državni mediji. Izrael sicer redno obstreljuje cilje v sosednji Siriji. Današnji napad pa je bil prvi, odkar so pripadniki palestinskega gibanja Hamas v soboto izvedli nepričakovan in silovit napad na Izrael.