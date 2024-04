Italijansko sodišče humanitarce oprostilo obtožb sodelovanja s trgovci z ljudmi

Rim, 19. aprila - Italijansko sodišče je danes izreklo oprostilno sodbo desetim članom organizacij Jugend Rettet, Save The Children in Zdravniki brez meja (MSF), ki so v Sredozemskem morju reševali migrante. S tem je po sedmih letih zaključilo postopek proti deseterici, ki je bila obtožena sodelovanja s trgovci z ljudmi in pomoči pri nezakonitem priseljevanju.