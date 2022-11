Na Bledu in v Bohinju širijo obstoječa zdravstvena domova

Bled/Bohinj, 3. novembra - To jesen sta na Gorenjskem stekli dve večji investiciji v osnovno zdravstvo. Na Bledu se gradi nova ambulanta nujne medicinske pomoči in dve novi ordinaciji za otroke in šolsko mladino. V Bohinjski Bistrici pa bodo s prizidkom zagotovili večjo urgenco in izolacijo. Investiciji skupaj presegata 2,5 milijona evrov.