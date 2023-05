V Osnovnem zdravstvu Gorenjske letos načrtujejo širitev programov

Kranj, 10. maja - Svet Osnovnega zdravstva Gorenjske je na torkovi seji sprejel poslovni načrt zavoda za letošnje leto. Ta predvideva 71,6 milijona evrov prihodkov in 71 milijona evrov odhodkov. Predvidene so nove zaposlitve in širitve programov. V teku ali načrtu je tudi več investicij, med drugim gradnja satelitskega urgentnega centra v Kranju.