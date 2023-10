ExxonMobil v okoli 60-milijardni nakup podjetja Pioneer

New York, 11. oktobra - Ameriški energetski velikan ExxonMobil bo za okoli 60 milijard dolarjev kupil podjetje Pioneer Natural Resources, proizvajalca nafte in plina iz skrilavca. To je največji nakup Exxona od združitve z Mobilom leta 1999, podjetje pa bo z nakupom okrepilo položaj prevladujočega proizvajalca nafte.