ExxonMobil v prvem četrtletju več kot podvojil dobiček

New York, 28. aprila - Ameriški energetski velikan ExxonMobil je v prvem letošnjem četrtletju več kot podvojil čisti dobiček, ta je znašal 11,4 milijarde dolarjev. Cene nafte so bile v letošnjem prvem četrtletju nižje, vendar se je dobiček povečal zaradi boljšega poslovanja dejavnosti rafiniranja ter večje proizvodnje nafte in zemeljskega plina.