ExxonMobil v 4,9-milijardni prevzem podjetja Denbury

New York, 13. julija - Ameriški energetski velikan ExxonMobil bo za 4,9 milijarde dolarjev prevzel podjetje Denbury, ki se specializira za izboljšano črpanje nafte in zajemanje ogljika. Prevzem je del prizadevanj za širitev ExxonMobila na področje nizkogolljičnega poslovanja, so danes sporočili iz podjetja. Prevzem naj bi bil zaključen v zadnjem četrtletju leta.