Francoski vojaki začeli zapuščati Niger

Pariz, 10. oktobra - Francoska vojska je danes sporočila, da je začela umikati svoje enote iz Nigra, potem ko so voditelji vojaškega udara julija prevzeli oblast in od Pariza zahtevali odhod francoskih vojakov iz te zahodnoafriške države. V Nigru je nameščenih kakih 1400 francoskih vojakov, ki so sodelovali v operacijah proti islamističnim oboroženim skupinam.