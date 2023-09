Hunte v Maliju, Nigru in Burkini Faso podpisale obrambni pakt

Bamako, 17. septembra - Vojaški voditelji Malija, Burkine Faso in Nigra so v soboto podpisali vzajemni obrambni pakt, so iz malijske prestolnice Bamako sporočile delegacije treh držav. Po besedah vodje malijske hunte, polkovnika Asimija Goite, je cilj pakta vzpostaviti strukturo kolektivne obrambe in medsebojne pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.