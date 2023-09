Francija bo iz Nigra umaknila svoje sile

Pariz/Niamey, 25. septembra - Dva meseca po vojaškem udaru v Nigru je Francija sporočila, da bo iz države umaknila svojega veleposlanika in vojaške sile. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v nedeljo dejal, da se je vojaško sodelovanje končalo in da se bodo vojaki vrnili v Francijo do konca leta, poročajo tuje tiskovne agencije.