Tomaž Smrekar odstopil s čela Statističnega urada RS

Ljubljana, 10. oktobra - Tomaž Smrekar je danes odstopil z mesta generalnega direktorja Statističnega urada RS, so za STA potrdili na uradu, kjer razlogov za odstop po napovedih ne bodo podrobneje pojasnjevali. Do Smrekarjevega odhoda s čela urada sicer prihaja po obsežnem popravku ocene gospodarske rasti v letu 2022, ki je negativno presenetila vlado in stroko.