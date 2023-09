Vlada bo generalnega direktorja Sursa seznanila z možnimi razlogi za razrešitev

Ljubljana, 26. septembra - Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, da generalnega direktorja Statističnega urada RS (Surs) Tomaža Smrekarja "seznani o očitanih kršitvah in možnih razlogih za razrešitev ter ga pozvala, da se do njih opredeli", so sporočili z vladnega urada za komuniciranje.