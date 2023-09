Vlada od Sursa pričakuje dodatna pojasnila glede ocene rasti BDP

Ljubljana, 7. septembra - Vlada je Statistični urad RS (Surs) danes pozvala, naj v čim krajšem času celovito pojasni razloge in ugotovitve, zakaj je prišlo do odstopanja pri izračunu BDP za lani. Ob tem naj tudi pojasni, ali in kako popravek BDP za lani vpliva na ocene rasti BDP v letošnjem letu, so po seji vlade sporočili iz njenega urada za komuniciranje.