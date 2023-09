Mol bo ureditev okoli Potniškega centra Ljubljana predstavil oktobra

Ljubljana, 20. septembra - Mestna občina Ljubljana (Mol) in ostali deležniki bodo 10. oktobra javnosti predstavili podrobnosti načrtovane ureditve javne infrastrukture okoli Potniškega centra Ljubljana. Usklajene rešitve so danes predstavili ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek in generalnemu direktorju Slovenskih železnic (SŽ) Dušanu Mesu, so sporočili z občine.