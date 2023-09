Za nevladnike načrtovana obnova cest okoli ljubljanskega potniškega centra neučinkovita

Ljubljana, 20. septembra - Nevladne organizacije in stroka, združene v Koalicijo za trajnostno prometno politiko, so opozorile na po njihovem slabo načrtovano ureditev cest na območju Potniškega centra Ljubljana. Menijo, da bo predvidena obnova poslabšala udobje pešcev in kakovost bivanja lokalnih prebivalcev, na boljšem pa ne bodo niti uporabniki javnega prometa.