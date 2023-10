Na južnem Primorskem manj nezakonitih migrantov kot pred leti

Hrpelje, 6. oktobra - Območje južnoprimorskih občin predstavlja najkrajšo pot med Hrvaško in Italijo, zato preko tega območja vodijo številne migrantske poti. Domačini sicer opažajo, da se je število nezakonitih migrantov v letošnjem letu zmanjšalo, so izpostavili na današnji razpravi o migracijah, ki sta jo pripravili Univerza na Primorskem in Občina Hrpelje-Kozina.