Matični odbor DZ se je seznanil s strategijo migracij in strategijo integracije

Ljubljana, 6. oktobra - Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je danes seznanil z delovnim gradivom posodobljene strategije za migracije in nove strategije za integracijo. Z večino glasov je sprejel več sklepov koalicije, med drugim sklep, da vlada po sprejemu integracijske strategije do konca poletja 2024 sprejme strategijo upravljanja migracij.