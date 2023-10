Ameriško lovsko letalo nad Sirijo sestrelilo turški dron

Homs, 6. oktobra - Ameriško letalo je sestrelilo turški dron, ki se je približal ameriškim enotam na severu Sirije, je v četrtek potrdil Pentagon. To so označili za obžalovanja vreden incident, vendar naj ne bi imeli druge izbire. Do sestrelitve je prišlo v okviru okrepljenih turških napadov na severovzhodu Sirije, ki ga nadzorujejo Kurdi.