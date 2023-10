Odbor DZ ob osnutku zakona široko o energetiki v prihodnje

Ljubljana, 5. oktobra - Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je na zahtevo SDS razpravljal o prihodnji energetski politiki, potem ko je precej prahu dvignil osnutek zakona, ki predvideva opuščanje fosilnih goriv pri ogrevanju in na prvo mesto postavlja sončno energijo. Razprava je bila širša, opozicija je med drugim kritična do favoriziranja fotovoltaike.