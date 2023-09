Namesto energetskega zakona zakon o energetski politiki

Ljubljana, 11. septembra - Do konca tedna je v javni obravnavi osnutek zakona o energetski politiki, ki bo nadomestil preostanek energetskega zakona. Novi zakon bo opredelil med drugim energetsko politiko države in energetsko infrastrukturo ter delovanje Agencije za energijo in inšpekcije. Med drugim je predvidena podrobnejša opredelitev prednostne rabe energije.