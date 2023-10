Na pomanjkljivosti zakona o energetski politiki opozarjajo tudi v NSi

Ljubljana, 3. oktobra - Do osnutka zakona o energetski politiki, o katerem so na pristojnem ministrstvu nedavno zaključili javno obravnavo, so kritični tudi poslanci stranke NSi. Kot je na novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine Janez Cigler Kralj, vsebuje veliko pomanjkljivosti, energetska prihodnost države pa je v njem zastavljena neodgovorno.